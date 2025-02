Pianeta Padel, il 9 marzo storico debutto in Serie B: “Obiettivo play-off”

La preparazione invernale è stata dura, gli allenamenti congiunti sono iniziati, la voglia di ricominciare è tantissima.

Pianeta Padel sta per tuffarsi nella prima storica avventura nel campionato di Serie B, guadagnato sul campo con la vittoria in soli due anni di Serie D e Serie C.

Gli storici “moschettieri” sono stati tutti ovviamente confermati (mancherà solo Nacho Bachiller, che è tornato a vivere a Madrid), a loro si aggiungono due nuovi acquisti: il “bombardiere” di Imola Simone Vaccari e il talento spagnolo Juampi Vanella.

Il sorteggio dei gironi non è stato troppo benevolo: Piacenza ha trovato la super-favorita Arezzo (che schiera l’ex tennista Potito Starace, in carriera anche alla posizione 27 dell’Atp), Palermo e Milano Marittima. Proprio i romagnoli saranno ospiti all’Lpr Stadium il 9 marzo, per la prima giornata di campionato.

“Sarà innanzitutto una giornata di festa – dice Andrea Marchi, presidente e fondatore assieme a Matteo Repetti di Pianeta Padel – perché rappresenterà un traguardo storico per una società giovane come la nostra e per tutto il movimento piacentino. Come negli anni passati, però, non ci accontenteremo di partecipare, ma proveremo a vincere quante più partite possibile”. Obiettivo stagionale? “Sicuramente raggiungere i play-off – risponde Marchi – anche se sarà davvero dura”.

In campo scenderanno Alberto Castelli, Davide Pietruzza, Martin Rubini , Michele Brambilla, Simone Calabria, Alessandro Fonda, Tommaso Rivellini e i neo-arrivati Simone Vaccari e Juampi Vanella.