Serata a tutto basket: Assigeco in campo e derby al Palarquato

Mercoledì in campo per le squadre piacentine nei campionati nazionali di basket.

Alle 20.30 al Pala-BancaSport l’Assigeco è attesa da una sfida cruciale nella rimontasalvezza in A2 ospitando l’Elachem Vigevano. I biancorossoblù (vincitori nei due più recenti match casalinghi) sono sempre ultimi con 10 punti (ma con una partita in più) a -4 dal Nardò penultimo e a -6 dalla stessa formazione lombarda. Vincere nell’ultimo turno infrasettimanale di regular season sarà un “must” per la squadra di Manzo, che all’andata venne sconfitta di misura (73-71).

In contemporanea, il PalArquato di Castell’Arquato sarà il teatro del derby piacentino di serie B nazionale maschile tra Fiorenzuola Bees e Bakery Piacenza. Una sfida tutta “nostrana” che andrà oltre il campanile, mettendo in palio due punti pesanti in ottica salvezza. I valdardesi sono terz’ultimi con 14 punti, un gradino sotto i biancorossi cittadini, saliti domenica a quota 20; attualmente entrambe le formazioni sono in area play out, dove la Bakery (che ha anche un match da recuperare) però può ancora ambire a uscirne, operazione possibile ma più difficile per la squadra di Lorenzo Dalmonte a nove turni dal termine. Gli ospiti si presenteranno al completo, tra i locali annunciati assenti Biorac e Gayè.