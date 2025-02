Arti marziali, buon debutto per la formazione di Muay Thai della Yama Arashi

Inizia bene la nuova stagione della formazione di Muay Thai della Yama Arashi, protagonista a Villafranca Piemonte (Torino) nel torneo “Warrior of the Ring”, una gara con la formula del galà serale dunque impostata su singoli incontri, dove ogni atleta aveva un solo match da disputare.

Guidati dagli allenatori Tommaso Ferrari, Alex Iliev e da coach Erika Boselli, i biancorossi erano rappresentati da Aaron Zanetti e dai debuttanti assoluti Gianluca Rapetti, Alessandro Alla (Juniores) ed Emanuele Grassi (Senior).

In gara originariamente nella Muay Thai Light, per assenze di avversari disponibili nel loro peso sono stati dirottati nella Kick Light, dovendo fare i conti con colpi ammessi dal regolamento diversi da quelli abitualmente adottati nella propria specialità.

Nonostante questo, ottimi i combattimenti: Zanetti ha vinto il suo primo incontro e ha ceduto di misura il secondo che ha accettato di disputare contro un avversario della categoria di peso superiore rimasto senza rivale. Esordio con il botto per Gianluca Rapetti ed Emanuele Grassi che hanno vinto il loro primo match, mentre, nonostante la sconfitta, Alessandro Alla ha mostrato ottime combinazioni e attitudine al combattimento.