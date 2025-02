Boxe, avvio di stagione col botto per Andres Jimenez Pasieka della Salus et Virtus

È uno dei migliori giovani talenti della Salus et Virtus Boxe di Piacenza e in questo primo scorcio 2025 ha già confermato tutto il potenziale che ha a disposizione. Ma vuole arrivare lontano Andres Jimenez Pasieka, a quel titolo italiano che aveva già conquistato nel 2022 nella categoria Schoolboys e che ora vuole riprendersi con forza. Intanto è partito con il piede giusto, vincendo il Torneo Debuttanti categoria 70 kg che si è svolto alla Olmedo Boxing Arena di Reggio Emilia.

Di fronte aveva il forte georgiano Shota Natsarashvili, in un match che si è prolungato sulle tre riprese senza un attimo di pausa con scambi da entrambe le parti, ma alla fine il verdetto dei giudici ha premiato il salussino.

Oltre al trionfo di Pasieka, c’è da registrare anche la partecipazione degli altri ragazzi che si sono battuti con onore contro gli avversari della Olmedo Reggiana. Nella categoria Elite 62 kg bel match tra il salussino Domenico Castaldo e Sherin Singh, terminato con la vittoria di quest’ultimo al termine di un verdetto casalingo. Ko anche per Aymane Zrari solo alla terza ripresa di fronte all’ucraino Kristian Shevchuk nell’incontro fuori torneo, così come per l’esordiente Leonardo Salotti che nella Junior 66 kg che ha dato battaglia contro l’esperto Sherin Singh, ma alla fine ha dovuto cedere.

Il Torneo Debuttanti regionale ora si sposterà proprio a Piacenza, l’appuntamento è per domenica prossima al palazzetto dello sport di via Alberici con inizio dalle ore 16.30. Il match clou sarà ancora una volta ancora quello di Andres Pasieka, come ha anticipato il maestro Roberto Alberti: “Combatterà in questa nuova categoria dei 70 kg contro il forte Ilyas Souda di Livorno. Poi avremo sicuramente la nostra campionessa italiana Aurora Avesani, il peso massimo Yuri Krehul e uno tra Morel Betti e Andrea Ferrucci, con la speranza di avere Mamoudou Kantè che deve ancora qualificarsi”.