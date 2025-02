Gas Sales, fidati di coach Travica: “Questa squadra può ancora dire tanto”

Ljubomir Travica ha avuto pochi giorni a disposizione per calarsi nella realtà Gas Sales Bluenergy Piacenza. Di certo, al tecnico serbo l’esperienza non manca e dopo una manciata di allenamenti (con tanto di esordio vincente in casa di Grottazzolina) “Ljubo” sembra già essere entrato nella testa della squadra. Ma è ancora presto per tirare le somme: domenica prossima, infatti, al PalabancaSport arriverà Perugia (fischio d’inizio alle 18) per l’ultima giornata della regular season, big match decisivo per Piacenza che punta al quarto posto. A Travica abbiamo chiesto stamattina, 27 febbraio, le prime impressioni che ha avuto nel dirigere i biancorossi.

“Sono molto soddisfatto – ha spiegato – perché i ragazzi si stanno davvero impegnando: a loro ho addirittura spiegato che, se mantengono questo livello e questo ritmo anche in partita, io posso anche restare a casa. Chiaramente è una battuta, che però rende bene l’idea dell’atteggiamento con il quale i giocatori stanno affrontando questi ultimi scampoli della stagione regolare. Cosa mi ha chiesto il club quando mi ha ingaggiato? Di raddrizzare la situazione. Avendo una squadra a disposizione che sa mandare in campo una grandissima pallavolo, ho impiegato due minuti ad accettare l’incarico. Stiamo parlando di un gruppo che da uno a dieci sarà giocare a intensità nove, mentre altre volte non supera il quattro. Il problema di questa squadra è stata sin qui la costanza: nostro obiettivo, soprattutto ai playoff, sarà mantenere l’80 per cento e qualche volta anche qualcosa in più. Non esistono imprese impossibili: questa squadra è di altissimo livello e sono convinto che Piacenza può ancora dire tanto“.

