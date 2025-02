Taekwondo, il piacentino Luca Tortelli è medaglia d’oro all’Insurbia Cup 2025

L’Insurbia Cup 2025 di taekwondo, svoltasi nel fine settimana a Varese, ha visto un grande successo per gli atleti piacentini, con l’Asd Taekwondo Csak Piacenza che ha portato a casa anche un oro importantissimo. Questo evento, che ha richiamato oltre 1.070 atleti da 158 diverse società, è stato un’importante vetrina per il Taekwondo italiano e ha rappresentato una splendida occasione di confronto e crescita.

In particolare, i campioni piacentini hanno brillato in diverse categorie: Luca Tortelli ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria senior nere maschile -87 chili, dimostrando una superiorità assoluta in tutti i round disputati, laureandosi così campione.

Salma Benthala ha invece ottenuto un meritatissimo argento nella categoria senior blu-rosse femminile -62 chili, dopo una finale combattuta con grande determinazione che l’ha vista fermarsi a pochi passi dall’oro.

Abdul Fataou Bance, pur fermandosi ai quarti di finale nella categoria senior nere maschile -68 chili, ha mostrato una grande determinazione nel suo passaggio di categoria, confermando la sua forza e crescita come atleta.

Rebecca Usini ha raggiunto gli ottavi di finale, combattendo con coraggio e mostrando una notevole tenacia, nonostante l’eliminazione prematura.

“Le medaglie conquistate dai nostri atleti – ha spiegato la società piacentina – sono il frutto di un impegno costante, che ha dato i suoi frutti in questa competizione, consolidando la presenza dell’Asd Taekwondo Csak Piacenza come una delle realtà di riferimento nel panorama nazionale. La Insurbia Cup 2025 non è stata solo un’opportunità per misurarsi con atleti di altissimo livello, ma ha anche offerto un’importante occasione di crescita personale e di condivisione tra giovani talenti, contribuendo a rafforzare i valori dello sport”.