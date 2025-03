Dopo il successo nel derby i Fiorenzuola Bees tornano per terra: ko a Legnano

Niente da fare per i Fiorenzuola Bees in casa del Legnano. I ragazzi di coach Lorenzo Dalmonte non hanno di certo demeritato ma alla fine ha prevalso il maggior tasso tecnico dei legnanesi che, vincendo per 70-59, ritornano al successo dopo tre ko consecutivi.

Per Fiorenzuola, sempre terzultima in classifica, arriva la 23esima sconfitta stagionale e i playout appaiono ormai l’unica via possibile per centrare la salvezza.