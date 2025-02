Il Piacenza Ski Team domina alla finale del campionato provinciale

Una pioggia di podi che è valsa la vittoria a squadre. Si è concluso in bellezza il campionato provinciale circoscrizione Piacenza/Cremona per gli sciatori del Piacenza Ski Team nella specialità slalom gigante sulle piste di Temù (Brescia).

Nei Pulcini, secondo posto per Carlo Lucchini (50”16) nella categoria Cuccioli maschile, doppietta nella Baby femminile con il primo posto per Costanza Dieci (1’01”97) e il secondo di Clara Viola Maestri (1’11”43), e addirittura triplette nella Baby maschile con Pietro Quattrini primo (46”66), secondo Oliver Silva (53”66), terzo Tommaso Leo Rabussini (54”37), nella Super Baby femminile con il primo posto di Benedetta Bocciarelli (26”80), secondo per Mia Ferri (28”12) e terzo per Alice Pizzasegola (31”40), e nella Super Baby maschile dove si è piazzato primo Giordano Mazzocchi (24”87), secondo Marcello Celaschi (27”74) e terzo Alessandro Valerio (29”30).

Nei Children, prima Erica Anita Tirelli (1’00”08) nella Under 14 Ragazzi femminile, così come Tommaso Bandera (49”66) nella Under 14 Ragazzi maschile, terza Valentina Schiavi (56”18) nella Under 16 Allievi femminile, secondo Pietro Calamari (52”52) nella Under 16 Allievi maschile, tripletta nella Giovani/Senior femminile con il trionfo di Francesca Omati (52”91) davanti a Sara Calamari (54”09) e terza piazza per Rita Calamari (54”16), primo posto per Dino Bocciarelli (50”33) nella Master A maschile e per Federico Zangrandi (49”17) davanti al compagno di squadra Giuseppe Calamari (50”87).

Grazie a questi piazzamenti, il Piacenza Ski Team ha vinto la classifica per società con 1901 punti, davanti al Cremona Ski, secondo con 1339.