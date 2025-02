Pattinaggio sul ghiaccio, i piacentini Iuliani e Nolli conquistano la Nazionale

Il pattinaggio piacentino vola anche sul ghiaccio grazie ad Andrea Iuliani e Mariasole Nolli di Piace Skaters che si sono guadagnati la convocazione in Nazionale.

Il pass è arrivato all’ultimo atto della stagione nazionale di pattinaggio di velocità su ghiaccio nella manifestazione “Primi Sprint” dedicata agli atleti under 14 sull’anello di Collalbo (Bolzano).

Mariasole Nolli ha concluso seconda nella classifica complessiva e si è tolta la soddisfazione di vincere la gara di Mass start conclusiva. Bene anche Bianca Nolli, schierata contro atlete due anni più grandi di lei, che ha ottenuto un brillante quarto posto nella 1000 metri, così come Bianca Ghisolfi nella categoria Juniores E, giunta al secondo posto nella classifica generale per poi sfruttare l’esperienza di gara di gruppo accumulata nel pattinaggio inline e trionfare nella Mass Start. Al termine delle gare, per Andrea Iuliani e Mariasole Nolli è dunque arrivata la prestigiosa convocazione per rappresentare la Nazionale italiana nella “Viking race” a Heerenveen, in Olanda, di fatto un campionato europeo per le categorie Juniores.