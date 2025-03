Tra falli e occasioni perse i Lyons cadono contro Viadana, finisce 24-12

I troppi falli e le occasioni perse condannano i Lyons ben oltre i propri demeriti sul campo della capolista Viadana, che suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio sugli uomini di Urdaneta e Paoletti. Una prova difensiva di altissimo livello non è stata sufficiente a rimanere in partita contro i dominatori del campionato, e nel finale di gara i Leoni avrebbero meritato la segnatura che sarebbe valsa il punto di bonus difensivo. Viadana ha la meglio per 24-12.

il film della partita

In avvio di gara è il Viadana a portarsi in attacco, con due buone occasioni nei primi minuti fermate dalla difesa bianconera. I Lyons faticano a mantenere il possesso in rimessa laterale e non riescono a risalire il campo con efficacia, così Viadana aumenta la pressione e marca la prima meta dell’incontro al 14’, con la maul giallonera che detta legge e porta a schiacciare il tallonatore Dorronsoro. I Lyons si fanno vedere al 25’ con una bella azione di Rodina, ma sul prosieguo il pallone viene perso dai Leoni a pochi passi dalla linea di meta. Al 27’ Farias prova la via dei pali su un calcio di punizione, non centrando il bersaglio da posizione centrale. Sul ribaltamento di fronte una magia della coppia Steenkamp-Cuminetti vale la meta: il numero 10 sudafricano supera la difesa con un calcetto, raccolto in velocità dal centro piacentino che si può lanciare in meta. Steenkamp manca la trasformazione e si resta sul 7-5. Viadana risponde subito portandosi in attacco, ma una segnatura firmata al 33’ viene annullata per ostruzione. Nel finale i Lyons risalgono il campo con una serie di calci di punizione, ma una volta arrivati ai 5 metri dalla linea di meta arriva il pallone perso che manda le squadre al riposo sul 7-5.

In avvio ripresa subito Viadana all’attacco, con una serie di calci di punizione in zona d’attacco che vengono giocati alla mano, fino alla meta schiacciata sotto i pali da Ruiz. Al 51’ si complicano le cose per i Lyons, con un intervento di Libero sanzionato con un cartellino giallo che costa 10 minuti di inferiorità numerica. Dopo tutta la sanzione scontata a difendersi i Leoni capitolano al 63’, quando Luccardi si allunga per schiacciare sulla linea l’ovale che spezza la partita. Alla ripresa su un pallone recuperato Bruno si lancia in meta, ma il guardalinee ferma tutto perché il Capitano Bianconero ha calpestato la linea. Nella stessa azione, Boschetti commette un placcaggio alto e viene punti con un cartellino giallo: la superiorità numerica frutta subito ai Leoni, con una meta di punizione assegnata contro la difesa di Viadana su maul avanzante, unita a un altro cartellino giallo mostrato a Marchiori. Gara riaperta a 13’ dalla fine, con Viadana addirittura in doppia inferiorità numerica. Viadana conquista subito un prezioso calcio di punizione in zona d’attacco, trasformato in 3 punti da Farias per il +12. Nel finale di gara i Lyons fanno tanto possesso, senza però riuscire a rendersi concretamente pericolosi. Allo scadere i Leoni rubano una touche e si portano a ridosso della linea di meta, con Steenkamp che schiaccia l’ovale: l’azione è però viziata da un in avanti e l’arbitro toglie la segnatura del punto di bonus ai Leoni.

I Lyons torneranno in campo sabato 8 marzo al “Battaglini” di Rovigo per la sfida valida per la XIV giornata di Serie A Elite.

Rugby Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons Piacenza (7-5) 24-12

Marcatori:

P.t. 18’ m. Dorronsoro tr. Roger Farias (7-0), 31’ m. Cuminetti (7-5); s.t. 45’ m. Marchiori tr. Roger Farias (14-5), 57’ m. Luccardi tr. Roger Farias (21-5), 60’ m,t. (21-12), 62’ c.p. Roger Farias (24-12)

Rugby Viadana 1970: Ciardullo, Bronzini, Morosini (12’ Sauze), Jannelli, Ciofani (62’ Madero), Roger Farias, Baronio (60’ Di Chio), Ruiz, Wagenpfeil (54’ Catalano), Boschetti, Marchiori (72’ Salvan), Loretoni, Oubina R. (54’ Mignucci), Dorronsoro (45’ Luccardi), Oubina A. (50’ Fiorentini). All. Gilberto Pavan

Sitav Rugby Lyons Piacenza: Castro, De Klerk, Cuminetti, Rodina (57’ Liebenberg), Bruno, Steenkamp, Dabalà (57’ Via), Portillo, Bance (57’ Bellucci), Cisse (48’ Moretto), Ruiz (57’ Cemicetti), Salvetti, Torres (57’ Carones), Minervino (66’ Bona), Libero (57’ Maggiore). All. Bernardo Urdaneta