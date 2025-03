Alla ricerca della continuità, il Piace ospita il Tuttocuoio al Garilli: Recino torna titolare

In una stagione così travagliata, anche conquistare tre risultati utili consecutivi in campionato può rappresentare un traguardo davvero positivo. È quello che cercherà di fare il Piacenza oggi pomeriggio, domenica 2 marzo, quando alle ore 14.30 tornerà in campo per ospitare il Tuttocuoio nella ventiseiesima giornata del girone D di Serie D.

I biancorossi hanno mostrato segni di miglioramento nelle ultime due uscite con il buon pareggio inflitto al Ravenna e la vittoria esterna contro il Sasso Marconi, ora vogliono continuare su questa strada per inseguire la matematica salvezza. L’occasione è ghiotta perché il Tuttocuoio in classifica viaggia in settima posizione, cinque lunghezze sopra la squadra di Rossini che ha così l’opportunità di accorciare sui diretti rivali.

Fra la gara di oggi e la trasferta in casa della Sammaurese penultima, i biancorossi hanno due grandi chance per chiudere il discorso salvezza prima della pausa per il torneo di Viareggio. Per questo, Rossini pensa solo al presente: “Il mio futuro dopo questa stagione? Non mi interessa, non posso, ma soprattutto non voglio pensare oltre, mi concentro sul Tuttocuoio e solo sulla prossima partita”.

Squalificato Napoletano, chance per Casazza sulla fascia destra. Due ballottaggi per il 3-5-2: Andreoli favorito su Muhic in mediana, Recino avanti rispetto a Castelli per accompagnare D’Agostino.

Le probabili formazioni

PIACENZA (3-5-2): Franzini; Iob, Somma, Zucchini; Casazza, Andreoli, Tentoni, Palma, Ruiz; Recino, D’Agostino. All. Rossini. A disposizione: Di Giorgio, Bachini, Del Dotto, Delmiglio, Santarpia, Muhic, Stefanoni, Sambou, Castelli

TUTTOCUOIO (3-5-2): Carcani; Moretti, Bardini, Veron; Casari, Sansaro, Fino, Chiti, Lorenzini; Boiga, Benericetti. All. Firicano. A disposizione: Dainelli, Forte, Del Rosso, Haka, Renda, Severi, Russo, Fiscella, Centonze.