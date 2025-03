Altra pesante sconfitta per la Bakery Piacenza, battuta 52-76 da Vicenza

La Bakery Basket Piacenza affronta una dura sconfitta per 52-76 contro Vicenza nella trentunesima giornata del campionato di Serie B Nazionale.

Il match è stato caratterizzato da un inizio complicato per la squadra di casa, che si è trovata subito in difficoltà contro un Vicenza partito decisamente meglio. Dopo soli cinque minuti di gioco, Piacenza ha realizzato solo tre punti grazie alla tripla di Morvillo, e coach Salvemini ha dovuto chiamare il primo timeout per cercare di scuotere i suoi. Nonostante l’insistenza su Klanskis, che ha cercato di farsi valere nel pitturato, il primo quarto si è concluso con soli sette punti segnati per i biancorossi.

Il secondo periodo non ha visto cambiamenti significativi, con Piacenza incapace di trovare ritmo offensivo. La squadra ha tentato di affidarsi al duo Taddeo-Zoccoletti, ma il gap aumentava sempre di più. La Bakery ha dovuto fare a meno di Perin, influenzato, e di Blair, in panchina solo per motivi fisici. A complicare ulteriormente la situazione, Klanskis si è infortunato al ginocchio, portando il punteggio al 17’ sul pesante 18-38 per Vicenza. Nonostante un’improvvisa reazione di Zoccoletti, che ha dominato a rimbalzo e segnato con una schiacciata spettacolare, il divario era già troppo ampio.

Al rientro dagli spogliatoi, Piacenza ha cercato di reagire, con le triple di Zoccoletti e Lanzi che hanno cercato di ridurre il divario. Tuttavia, la partita sembrava ormai scivolare via dalle mani della Bakery, che si trovava sotto 35-55 al 26’. Un altro tentativo di rimonta, con la tripla di Taddeo sulla sirena del terzo quarto, sembrava far intravedere una speranza, ma alla fine la partita ha preso una piega definitiva.

Nel quarto finale, la Bakery ha faticato a segnare, con soli due punti realizzati in più di sei minuti di gioco. Il punteggio è salito fino al 43-72, e l’ultimo timeout chiamato da coach Salvemini non ha potuto evitare una sconfitta pesante. Zoccoletti ha comunque continuato a lottare, chiudendo con un’altra doppia doppia da 11 rimbalzi, ma l’ultima emozione del match è arrivata da Ratti, che ha messo a segno la tripla del definitivo 52-76, sancendo la netta vittoria di Vicenza.

Una partita da dimenticare per la Bakery, che ha mostrato segnali di fatica e problemi in attacco, penalizzata dagli infortuni e dalle assenze.