Ciclismo, in Confindustria presentata la rosa della Bft Burzoni per la stagione 2025

La Bft Burzoni, squadra di cicliste della città di Piacenza, ha conseguito ottimi risultati nel 2024.

La squadra è stata presentata nella sede di Confindustria per evidenziare la sinergia tra il mondo delle imprese e quello dello sport.

L’obiettivo della società è di mantenere alto il livello dell’asticella dei risultati.

“Vogliamo confermarci come un team di assoluto livello. Quest’anno la squadra è molto giovane. Sono tutte atlete al primo anno, a parte due del secondo anno. Sono dodici ragazze che hanno fatto molto bene l’anno precedente” queste le parole del presidente della squadra Gian Luca Andrina.

“qui formiamo i campioni del domani”

Una realtà sportiva radicata sul territorio, con atlete che magari potranno poi entrare nei circuiti nazionali, come evidenziato dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni: “Le realtà locali sono la linfa del nostro movimento, perché noi poi attingiamo per poter formare gli atleti di vertice, sperando che un giorno possano diventare campioni e campionesse”.

Grande soddisfazione anche per il presidente di Confindustria Piacenza Nicola Parenti: “Siamo molto felici di avere queste atlete nella casa dell’imprenditore, che è anche la casa degli sportivi. Deve esserci unione tra le attività economiche e le attività sportive. Si riesce a conseguire quando si lavora molto bene sul territorio”.

La Bft Burzoni VO2 Team Pink parteciperà alla tradizionale gara in linea per donne Juniores a Gossolengo il 12 aprile.