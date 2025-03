Calcio, occhi puntati sul derby del Levoni in Eccellenza: le partite di oggi

Prima domenica di marzo all’insegna delle grandi emozioni con punti importanti in palio tra le varie categorie del calcio dilettanti piacentino. Nel derby del “Levoni” tra Gotico e Nibbiano&Valtidone annunciate altre due pesanti assenze nelle file biancorossi; oltre a Molinelli e Makaya, out anche gli acciaccati Franchi e Spotti, mentre la capolista di mister Rastelli è unicamente priva di Giacomo Rossi. Potenzialità e classifica alla mano dicono che non dovrebbe esserci confronto, ma con l’uso del condizionale d’obbligo dato che, specie in un derby, c’è mai nulla di scontato a priori. Restando in tema d’Eccellenza iniziano gli impegni sulla carta più morbidi per l’Agazzanese di mister Piccinini, che torna di scena al “Baldini” di fronte al pericolante Colorno.

Al piano inferiore la partita del giorno è quella di Bibbiano, dove la capolista Bobbiese mira a legittimare le proprie credenziali di scudetto al cospetto della favorita d’obbligo della vigilia, nonché terza della classe; neroverdi, per inciso, recentemente più redditizi in campo avverso e che comunque per conservare il primato devono fare risultato.

In Prima categoria altra tappa con quattro derby, tutti importanti per opposti motivi; tocca poi alla Spes, in buon spolvero, tastare il polso alla capolista Noceto. Nel girone A di Seconda sulla carta turno più favorevole alla capolista Pianellese, che riceve la visita del San Corrado, rispetto alla damigella San Lazzaro, di scena a domicilio del GossoPittolo. Nel B il match clou è Cadeo-Gattatico e poi c’è il testacoda a Fiorenzuola. In Terza Samurai e Gropparello agli esami Vernasca e Omi Academy.

ECCELLENZA

Zola Predosa-Castelfranco 5-0

Agazzanese-Colorno

Arcetana-Borgo San Donnino

Correggese-BrescelloPiccardo

Fidentina-Fabbrico

Gotico Garibaldina-Nibbiano&Valtidone

Rolo-Salsomaggiore

Terre di Castelli-Sp.Scandiano

Vianese-Real Formigine

PROMOZIONE

Vezzano-Bagnolese 5-1

Bibbiano-Bobbiese

Boretto-CarpanetoChero

Carignano-Sannazzarese

Fidenza-Luzzara

Masone-FornovoMedesano

Montecchio-Alsenese

Sorbolo Biancazzurra-CastellanaFontana

Terme Monticelli-Pontenurese

PRIMA CATEGORIA

Soragna-Zibello sabato 1-3

Arquatese-Busseto

Borgonovese-Virtus Piacenza

Lugagnanese-Junior Drago

Noceto-Spes

Sarmatese-Sporting Fiorenzuola

Vigolo-Ziano

Vigolzone-San Secondo

SECONDA CATEGORIA, GIRONE A

BobbioPerino-Rottofreno 3-2

GossolengoPittolo-San Lazzaro

Pianellese-San Corrado

Podenzano-RiverNiviano

Pol.BF-Caorso

San Giuseppe-Pontolliese

San Polo-Libertas

SECONDA CATEGOIRA, GIRONE B

San Polo-Torrile sabato 0-0

Cadeo-Gattatico

Fonta-Salicetese

Fulgor Fiorenzuola-Fontanellatese

Levante-Fontevivo

Pro Villanova-ViaroleseSissa

San Lorenzo-CombiSalso

TERZA CATEGORIA

Primogenita-Bivio Volante 1-1

Alseno-Travese

Atletico Pontolliese-Turris

Gerbido-Folgore

Omi Academy-Gropparello

San FilippoNeri-Podenzanese

San Rocco-Corte Calcio

Vernasca-Samurai