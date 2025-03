Contro Cividale, l’Assigeco Piacenza dura solo un tempo: 97-76 il finale

Arriva un’altra sconfitta in terra friulana per l’Assigeco Piacenza dopo quella della scorsa settimana a Udine. Sul parquet del Pala Gesteco di Cividale del Friuli i biancorossoblu giocano una gagliarda prima metà di gara a viso aperto che gli consente di andare all’intervallo in assoluta parità, ma non sono in grado di rispondere colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa nel secondo tempo, abili nel costruire un parziale complessivo di 54-33 nei secondi venti minuti sfruttando altissime percentuali dal campo, soprattutto da oltre l’arco. Ai Lupi non bastano i 16 punti di Marks, i 13 punti di Bonacini e gli 11 punti di Serpilli, attesi adesso da un importante scontro salvezza al PalaBanca di Piacenza, sabato prossimo alle ore 18:00 contro la Libertas Livorno.

UEB Gesteco Cividale – UCC Assigeco Piacenza 97-76 (18-21; 25-22; 31-18; 23-14)