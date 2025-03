Palabanca tutto esaurito per il big match tra Gas Sales e la capolista Perugia

Il PalabancaSport è pronto, tirato a lucido e carico come richiedono le grandi occasioni. Tutto esaurito nel pomeriggio di oggi, domenica 2 marzo, per l’ultimo atto della Regolar Season che per la Gas Sales si chiuderà in bellezza con il big match più atteso di tutti, lo scontro casalingo contro la capolista Perugia.

Tutti gli incroci

Il fischio d’inizio fissato per le ore 18 sancirà il via di una vera battaglia per i tanti incroci pericolosi in classifica, primo tra tutti quello dei biancorossi che hanno ancora la chance per conquistare quel quarto posto che significherebbe avere dalla propria parte il fattore campo nei playoff per lo scudetto. Brizard e compagni sono infatti appaiati a Verona, ma con il quoziente set a sfavore e dovranno fare almeno un punto in più degli scaligeri per completare l’opera, al cospetto di una Perugia che dovrà fare altrettanto per difendere il primo posto dall’avanzata di Trento impegnata sul campo di Padova già salva e senza stimoli. Verona avrà dal canto suo una gara complicata nella tana di Taranto che ha l’ultima chiamata per la salvezza: i verdetti sono dunque ancora tutti da decidere e a fare la differenza saranno motivazioni e forma fisica. In casa Gas Sales la situazione è agrodolce, con Kovacevic che si è nuovamente infortunato e darà forfait, mentre Galassi ha recuperato dal problema alla schiena e sarà in campo al centro in coppia con Simon. Il sestetto sarà così completato da Brizard in regia e Romanò in diagonale, alla banda nuova chance da titolare per Mandiraci insieme a Maar e Scanferla libero.