Per dimenticare il derby la Bakery cerca riscatto contro Civitus Vicenza

Dopo il derby perso a Castell’Arquato, la Bakery cerca il rilancio immediato nella sfida casalinga di oggi, domenica 2 marzo, alle 18 al PalaFranzanti contro la Civitus Vicenza.

I biancorossi di Giorgio Salvemini possono contare su un Gianluca Fea in più nel motore, con il lungo ex Andrea Costa Imola a integrare la rosa, che ha l’obiettivo di provare a uscire dall’attuale zona play out a nove turni dal termine. Con la trasferta di Lumezzane da recuperare, Piacenza mette nel mirino Desio e Crema, distanti due punti.

All’orizzonte, l’importante trasferta di Ragusa del 9 marzo, poi dopo la sosta legata alla Coppa Italia arriveranno il match casalingo contro Omegna (domenica 23 marzo), il recupero di Lumezzane (26 marzo) e la trasferta a domicilio di Legnano (30 marzo).