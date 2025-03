Obiettivo salvezza, servono punti: l’Assigeco vuole la rivincita con Gesteco

Ormai avversario forte o diretto rivale poco conta, perché l’unica cosa rilevante è la conquista dei due punti. In A2 maschile, la disperata rimonta salvezza dell’Assigeco non può guardare in faccia a nessuno e così serviranno punti anche nella difficile trasferta alle 18 di stasera, domenica 2 marzo, a domicilio dell’Ueb Gesteco Cividale.

Piacenza deve mettersi alle spalle la sconfitta nel crocevia importante di mercoledì (75-80 interno contro Vigevano) per provare a giocarsi le residue chance di permanenza in A2.

“Venendo dal turno infrasettimanale – commenta coach Humberto Manzo – non c’è neanche troppo tempo per rimuginare su quello che potevamo fare o su quello che abbiamo sbagliato, la partita con Vigevano è finita e dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali per affrontare un altro match importante. Tutte le partite sono una storia a sé, noi indipendentemente dall’avversario scendiamo in campo con la voglia di fare tutto il possibile per portare a casa la vittoria”.

All’andata l’Assigeco cedette 75-80 al PalaBancaSport, con i friuliani abili a sfruttare le prodezze di Lucio Redivo nel finale di partita.