Andreoli: “Tanti infortuni per il Piace ma ora abbiamo il coltello tra i denti”

Il ribaltone in panchina che ha portato al ritorno di Cammaroto dovrà dare la scossa della disperazione ai giocatori del Fiorenzuola. A suonare la carica in vista del rush finale è il centrocampista Gian Piero Lauciello all’indomani della sconfitta in casa dello Zenith Prato.

“Sia Ciceri sia Cammaroto sono due grandi persone dal punto di vista umano – le sue parole ieri sera a Zona Calcio – ora però a noi giocatori interessa soltanto una cosa, tentare in tutti i modi di inseguire la salvezza. Noi ci crediamo, ci credono tutti in società, sappiamo che sarà difficile però ci sono ancora 24 punti disponibili e da domani dovremo metterci la sconfitta di Prato alle spalle per tornare alla vittoria. Io sono veramente orgoglioso di fare parte del gruppo del Fiorenzuola proprio per tutti questi motivi e posso assicurare che faremo di tutto per cercare di agganciare il treno playout”.

A cominciare dal prossimo impegno casalingo contro il Cittadella Vis Modena: “Abbiamo degli scontri diretti e dobbiamo pensare di fare punti contro qualsiasi avversario, perfino con la corazzata Ravenna, non ci sono alternative”. Sembra invece essere arrivato il sereno in casa Piacenza dopo la vittoria con il Tuttocuoio che ha visto Nicola Andreoli tra i protagonisti.

“Abbiamo fatto un gran primo tempo e approcciato benissimo, una vittoria voluta davanti ai nostri tifosi e ne siamo davvero contenti – ha spiegato il centrocampista biancorosso ai microfoni di Telelibertà – io mi sentivo bene in campo, a causa dell’infortunio non ho trovato tanta continuità quest’anno però adesso ho recuperato e sono al 70 % della condizione. Abbiamo avuto tanti infortuni in questa stagione, troppi, probabilmente hanno influito molto sul rendimento della squadra”.

Domenica trasferta in casa della Sammaurese, “dove dovremo vincere, il nostro obiettivo è sempre quello come in tutte le altre partite. Noi già salvi? No, esattamente come loro abbiamo il coltello tra i denti e vogliamo i 3 punti. Li vogliamo anche per i tifosi, ci sono sempre stati vicini ed è una cosa rara una tifoseria così in Serie D, li dobbiamo ringraziare”. Il prossimo anno lo vedremo ancora in biancorosso? “Per ora non parliamo del futuro, ma a me piacerebbe molto”.

Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con un focus sulla Virtus San Lorenzo Monticelli rappresentato dell’allenatore Fabio Di Pino e dai giocatori Massimiliano Piccini e Fabio Sperzaga.