Gas Sales, esordio ai playoff domenica alle 19.30 in casa di Verona per gara 1

La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha chiuso la regular season al quinto posto in classifica con 39 punti frutto di 13 vittorie e 9 sconfitte. Sono stati 47 i set vinti dai biancorossi durante le 22 partite giocate, 38 quelli persi.

Definite le posizioni delle prime otto squadre che prenderanno parte ai playoff scudetto: la Gas Sale affronterà nei quarti di finale Rana Verona quarta in classifica. Si ripete l’accoppiamento già visto nei quarti di finale della Coppa Italia.

La post-season che assegnerà il tricolore avrà inizio nel prossimo weekend e i biancorossi saranno impegnati in gara 1 al Pala Agsm Aim di Verona: inizio della partita alle 19.30.

Gara 2 con Verona si giocherà al PalabancaSport sabato 15 marzo o domenica 16 marzo mentre gara 3 è in programma a Verona il 23 marzo, eventuale gara 4 a Piacenza mercoledì 26 marzo ed eventuale gara 5 a Verona domenica 30 marzo.

Ai playoff scudetto partecipano le prime 8 classificate della Superlega al termine della Regular Season. Tutti e tre i turni (Quarti, Semifinali, Finale) si giocano con la formula delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza e l’eventuale spareggio si disputano in casa della squadra con la miglior classifica al termine della Regular Season. La vincente si aggiudica lo Scudetto 2024, entrambe le finaliste accedono alla Champions League 2025-2026. Le due semifinaliste sconfitte si affrontano nella Finale 3° Posto, la vincente è qualificata alla Champions League 2025-2026, la perdente è qualificata alla CEV Cup 2025-2026.

Queste le date di Gara 1

Sabato 8 marzo 2025, ore 16.00

Sir Susa Vim Perugia (2) – (7) Valsa Group Modena

Diretta Rai Sport e VBTV

Sabato 8 marzo 2025, ore 20.30

Itas Trentino (1) – (8) Cisterna Volley

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 9 marzo 2025, ore 17.00

Cucine Lube Civitanova (3) – (6) Allianz Milano

Diretta Rai Play e VBTV

Domenica 9 marzo 2025, ore 19.30

Rana Verona (4) – (5) Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Diretta DAZN e VBTV

Play Off Scudetto

Quarti di Finale: 9, 16, 23, 26 e 30 marzo 2025

Semifinali: 6, 13, 16, 19-21 e 24 aprile 2025

Finale: 27, 30 aprile, 4, 7 e 11 maggio 2025

Finale 3° Posto – La formula

Le due squadre perdenti le Semifinali Scudetto disputano la Finale 3° Posto con la formula delle 2 partite vinte su 3. La vincente è qualificata alla Champions League 2025-2026. La perdente è qualificata alla CEV Cup 2025-2026.

Le date: 29 aprile 2025, 3 e 10 maggio 2025.

Play Off 5° Posto – La formula

Le quattro squadre perdenti i Quarti di Finale Play Off Scudetto con Padova e Grottazzolina, rispettivamente nona e decima classificata al termine della Regular Season, disputano un girone all’italiana di sola andata che comprende 5 partite per ciascuna squadra. Le 4 migliori squadre disputano Semifinali e Finale in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo. La vincente è qualificata alla Challenge Cup 2025-2026.

Date Girone: 6, 12, 19, 23 e 26 aprile 2025.

Date Semifinali: 3 maggio 2025.

Finale: 10 maggio 2025.