I destini opposti di Piace e Fiorenzuola a Zona Calcio, ospiti Andreoli e Lauciello

Piacenza e Fiorenzuola hanno ormai preso strade differenti nel girone D di Serie D. Con la vittoria di ieri sul Tuttocuoio, i biancorossi hanno finalmente raggiunto una posizione in classifica di relativa tranquillità, mentre l’ennesima sconfitta sul campo dello Zenith Prato ha praticamente condannato i rossoneri alla retrocessione.

Destini opposti, a otto giornate dalla fine, che saranno analizzati questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospiti allo Spazio Rotative il centrocampista del Piace Nicola Andreoli e il centrocampista del Fiorenzuola Gian Piero Lauciello.

Da non perdere anche la parte dedicata al calcio dilettanti, con il Nibbiano&Valtidone che ha allungato in vetta al campionato di Eccellenza e l’appassionato testa a testa tra Bobbiese e Pontenurese in Promozione. Naturalmente immagini, gol e commenti riguarderanno tutti i campionati fino alla Terza categoria.

