Nuova disciplina per Calypso: a Verona con tre atleti nella novità assoluta dell’apnea

Cambia la disciplina, ma non i risultati per la Calypso che parte col botto nella novità assoluta dell’apnea. Tre atleti della società piacentina di nuoto pinnato sono infatti scesi in acqua a Verona al “2° Verona Dives Different”, competizione di apnea indoor dinamica e statica dove erano presenti 34 società con rappresentanti di altissimo livello. Era la prima gara in apnea per i ragazzi della Calypso, che si sono superati conseguendo risultati considerevoli: nell’apnea statica assoluta Umberto Raimondi ha fatto registrare un riscontro cronometrico importante, con 6’23”84 si è piazzato al 4° posto assoluto dietro a due fuoriclasse della specialità, il pluricampione mondiale Gaspare Battaglia e l’attuale detentore del record Italiano Maurizio Marini; nella stessa gara Jonathan Alario ha chiuso la competizione con un ottimo 4’48”62, ma è stato squalificato per non aver rispettato il protocollo di uscita; nel femminile, eccellente prestazione anche per Cristina Carrano che ha chiuso in settima posizione con 3’17”43, tempo che vale la qualifica ai campionati Italiani. Nell’apnea dinamica i piacentini hanno partecipato nella categoria esordienti ai 50 con pinne e 25 rana: Cristina Carrano ha vinto la gara esordienti femminile con pinne garantendosi il passaggio in 2° categoria, Jonathan Alario è giunto in seconda posizione nella gara a rana aggiudicandosi la medaglia d’argento e il passaggio in 3° categoria, cosi come Umberto Raimondi giunto 5° con le pinne.