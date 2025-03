L’asse Piacenza-Maranello trionfa in Qatar con tre 499P di Ferrari e Af Corse

La Piacenza dei motori romba subito forte in avvio di questa stagione 2025. In attesa del debutto di metà marzo del pilota Leonardo Fornaroli (“re” 2024 di Formula 3) in Formula 2, il nostro movimento è già protagonista grazie alle imprese di AF Corse, racing partner della Ferrari nel programma Hypercar. La stretta sinergia tra la realtà piacentina fondata nel 2002 e guidata da Amato Ferrari e il “Cavallino” prosegue dal 2006 e tra gli innumerevoli successi ha visto le vittorie 2023 e 2024 alla leggendaria 24 Ore di Le Mans grazie alla vettura 499P, la “rossa” nel FIA World Endurance Championship.

Proprio quest’ultimo circuito ha visto nello scorso week end l’apertura della stagione 2025 con la 1812 chilometri del Qatar, che ha visto la Ferrari piazzare una straordinaria tripletta. A Lusail, nelle dieci ore di gara, le 499P sull’asse Piacenza-Maranello hanno dettato legge, con l’unica incognita legata all’ordine d’arrivo di un podio indiscutibilmente monomarca.

Il successo è andato alla 50 di Molina/Nielsen/Fuoco, che nell’ultima ora di gara ha supserato la 83 di Kubica/Ye/Hanson preparata in proprio da AF Corse, vincitrice tra i privati e spessso e volentieri davanti a tutti nella “maratona” qatariota. Bronzo per Pier Guidi/Calado/Giovinazzi con la vettura 51 a completare la festa Ferrari, con le rivali che ben presto hanno alzato bandiera bianca.

AF Corse ha il suo quartier generale a Piacenza (strada Farnesiana) con una superficie di 8100 metri quadrati tra uffici, officine, carrozzeria e magazzini. Nel palmarès vanta 5 vittorie alla 24 ore di Le Mans e 8 titoli (sugli ultimi dieci) FIA World Endurance Championship.