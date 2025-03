L’ultramaratoneta Zahami e il pugile professionista Enache ospiti a Zona Sport

Torna puntuale questa sera alle 21 l’appuntamento con Zona Sport, la trasmissione sportiva di Telelibertà che porta sul piccolo schermo le storie, i risultati e le emozioni degli atleti e delle squadre piacentine.

Nella prima parte riflettori puntati su Simone Zahami, personal trainer piacentino con la passione per le ultramaratone, gare di corsa a piedi che hanno una distanza superiore a 42 chilometri. Zahami, ormai da anni, si è specializzato nelle competizioni a tappe più dure al mondo, da completare in regime di autosufficienza alimentare: dal deserto del Marocco a quello del Gobi in Mongolia, dagli altipiani del Sudamerica alle montagne della Grecia, dove Zahami darà vita alla sua prossima impresa sportiva.

Dopodiché, spazio al pugilato e alla Boxe Piacenza con il maestro Nicola Campanini e il pugile professionista Ovidiu Enache. Il peso massimo-leggero romeno d’origine, ma piacentino d’adozione, si prepara infatti a un match molto importante che potrebbe spalancargli nuovi traguardi.

Prima di Zona Sport, alle 20.55, tornerà di “Ragazzi in gioco”, il format dedicato ai settori giovanili delle varie discipline.