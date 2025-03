le super sfide di Zahami ed Enache protagoniste a Zona Sport

Sfidare il deserto in Mongolia non gli è bastato, ora vuole “conquistare” il Partenone. Simone Zahami, personal trainer piacentino con la passione per le ultramaratone, ha raccontato la sua passione per le corse estreme ieri sera ai microfoni di Zona Sport.

A 57 anni ha ancora voglia di stupire, il prossimo settembre parteciperà alla sua nuova avventura in Grecia, “una ultramaratona di 250 chilometri da correre in cinque giorni, partirò dal Partenone per arrivare fino al mare”. Sembrano esperienze impossibili per chi non è allenato, ma lui le consiglia a tutti: «Si può procedere per tappe, ma ciò che è importante è fare sport, fa sempre bene. Il mio sogno nel cassetto? Correre per almeno altri vent’anni». Protagonista a Telelibertà anche la Boxe Piacenza con il maestro Nicola Campanini e il pugile pro Ovidiu Enache, in fase di preparazione per l’importante in contro del 15 marzo che lo porterà all’Allianz Arena di Milano: “Se vincerò mi potrò giocare il titolo italiano». Enache è la stella di un movimento florido, soprattutto grazie al settore giovanile e ai suoi talenti in erba. «Alcuni li potremo vedere il prossimo 9 marzo al palazzetto dello sport – ha detto Campanini – dove organizzeremo il torneo interregionale sparring».