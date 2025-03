Stadio Garilli, lunedì inizierà lo smontaggio delle curve in tubolari di ferro

Lunedì prossimo, 10 marzo, una ditta veneta inizierà a smontare la doppia in tubolari sovrastruttura che, insieme alla tribuna Est aveva portato la capienza originaria dello stadio Garilli dai 12.800 del 1969 ai 21.600 posti del 1993, anno dello storico debutto in Serie A del Piacenza.

Sarà un lavoro di dimensioni notevoli, ma tecnicamente non complicato: 120.000 chili di ferro e affini che finiranno nel mercato del riciclo industriale, un valore stimato in 53mila euro.