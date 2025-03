Sono tantissimi i motivi per cui si sceglie di correre i 21 chilometri di una mezza maratona: spirito competitivo, voglia di mettersi alla prova, ritornare in forma, superare quelli che crediamo essere i nostri limiti.

Qualunque sia la ragione, tutti coloro che ci vogliono provare sono benvenuti a “Finish…ila”, la nuova produzione di Telelibertà realizzata in collaborazione conAcrobatic Fitness.

Appuntamento (a partire da stasera) ogni giovedì alle 20.30 sul canale 76 del digitale terrestre e in streaming sul sito www.liberta.it.

Ideato e condotto dal giornalista Michele Rancati, il format ha un obiettivo molto chiaro: diventare un punto di riferimento per coloro che si stanno allenando per la Placentia Half Marathon del prossimo 4 maggio. “Stiamo parlando di uno degli eventi sportivi più partecipati e importanti della nostra provincia – spiega – che il Gruppo Libertà sostiene e promuove da sempre. Abbiamo voluto viverlo e raccontarlo ancora più dall’interno, non solo seguendo chi aveva già deciso di correrlo, ma trovando qualcuno che lo preparasse da zero, con l’ambizione di portarlo fino al traguardo”.

Un’idea subito sposata dai vertici diAcrobatic Fitness, che hanno deciso di sostenere il progetto, mettendo anche a disposizione struttura, macchinari e istruttori. “Ma soprattutto – aggiunge Rancati – hanno diffuso l’idea tra i loro tanti soci, trovando immediatamente una risposta entusiasta. Così abbiamo iniziato una vera e propria preparazione, uscendo in gruppo ogni sabato mattina: ritrovo aperto a tutti alle 9.30 nella sede dell’Acrobatic in via Gervasi, riscaldamento fino al parco della Galleana e poi via con il programma del giorno, modulato per ciascun partecipante. Ognuno corre al proprio passo, ma è stimolante essere tutti assieme, per condividere un obiettivo comune, tra entusiasmo, stanchezza, qualche dolorino e un’enorme voglia di arrivare al traguardo del 4 maggio”.

Nella seconda parte del programma gli istruttori di Acrobatic mostreranno gli esercizi complementari alla corsa che devono essere svolti per poter rendere al meglio e per prevenire eventuali infortuni, utilizzando gli spazi e i macchinari della palestra. Un aspetto fondamentale per rendere davvero completa la preparazione alla Placentia Half Marathon. Questa sarà ospite proprio uno degli organizzatori, Pietro Perotti.

Gli appuntamenti da ricordare sono due. Il primo, aperto a tutti gli appassionati (anche solo per una corsa all’aria aperta), è per le 9.30 di tutti i sabati mattina alla sede di Acrobatic. Il secondo è su Telelibertà tutti i giovedì alle 20.30.

La produzione è di Alessandra Colpo, l’editing di Morgan Soares, le riprese di Davide Franchini, Gianfranco DiSilvestro e Davide Scaravaggi.