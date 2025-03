Piacenza, Silva dice addio alla stagione: sarà operato al tendine di Achille

Brutta tegola sul Piacenza Calcio, che dovrà finire la stagione senza il capitano Jacopo Silva. “La società – si legge in una nota – comunica che gli ulteriori esami strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Jacopo Silva, a seguito del trauma occorso durante la gara tra Piacenza e Progresso disputata lo scorso 2 febbraio, hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico al tendine d’Achille. L’operazione è stata fissata per il prossimo 18 marzo e costringerà il giocatore a terminare la stagione anzitempo”.

Proprio in occasione di quella sfida, prima del calcio di inizio, Silva aveva ricevuto una maglia commemorativa per le 200 presenza in biancorosso.