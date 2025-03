La passione non ha età: pioggia di medaglie per la Vittorino ai Regionali Master

Ottimi risultati per la squadra Master di nuoto della Vittorino da Feltre ai Campionati regionali lombardi, andati in vasca nei giorni scorsi a Lodi.

La formazione biancorossa, allenata dal tecnico Cristiano Zappa, ha infatti archiviato la manifestazione agonistica conquistando complessivamente quattordici titoli regionali, ma anche quattro medaglie d’argento e undici di bronzo, un bottino che le ha permesso di chiudere al diciassettesimo posto della classifica finale che ha messo in fila le quasi novanta società partecipanti; posizione che avrebbe sicuramente potuto essere migliore se fossero stati inseriti anche i risultati delle staffette, non conteggiato per un problema di natura tecnica.

Due titoli regionali a testa per Camilla Tinelli (M25), che si è imposta nella gara dei 200 dorso (2’21”,26 il suo tempo) e dei 200 misti (2’25”,81), per Marta Magnani (M35), che ha vinto l’oro nei 100 farfalla (1’08”,19) e nei 200 misti (2’42”,22), per Marco Grazioli (M65) salito sul primo gradino del podio nei 100 stile libero (1’31”,89) e nei 200 misti (4’20”,00) e per Gabriele Sfulcini (M45), che ha conquistato il primo posto nei 100 rana (1’12”,93) e nei 200 rana (2’43”,82). Oro e titolo regionale anche per Filippo Cuneo (M25) nei 200 dorso (2’18”,58) successivamente quarto nei 200 misti, ma anche per Luca Fagnoni (M30) nei 400 misti (507”,27) con l’aggiunta dell’argento vinto nei 1500 stile libero (18”45”,56) al pari di Riccardo Pennini (M30), oro nei 1500 stile libero (18’26”,31) e argento nei 400 misti (5’14”,17), per Patrizia Regondi (M50) nei 100 stile libero (1’34”,28), per Mara Ferri (M45) nei 50 rana (42”,63 il suo tempo) e per Maria Teresa Lambri (M60) nei 400 misti (9’15”,80). Medaglia d’argento anche per Monica Giarola (M55) nei 200 stile libero (2’49”,06), successivamente bronzo nei 200 dorso (3’19”,14), e argento anche per Carlotta Lucchini (M45) nei 200 stile libero (2’54”,00).

A completare il ricco medagliere regionale della Vittorino da Feltre hanno contribuito anche i bronzi conquistati da Ambra Borghi (M35) nei 200 stile libero (2’35”,45), da Laura Carabia (M35) nei 400 stile libero (5’40”,53) e anche nei 50 dorso (37”,80), da Lorenza Maggi (M35) nei 100 stile libero (1’11”,57) e anche nei 200 misti (3’03”,49), da Samantha Pizzetti (M30) nei 100 dorso (1’11”,48) e anche nei 200 dorso (2’34”,00), da Elena Monti nei 100 rana (M65) nei 100 rana (3’20”,81), da Ambra Nicolini (M25) nei 50 rana (37”,02), e da Elena Vezzulli (M65) nella gara dei 400 stile libero (8’18”,48