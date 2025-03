Altra trasferta da brividi per i Lyons Rugby, attesi oggi dalla corazzata Rovigo

Periodo di trasferte dure per i Sitav Rugby Lyons, che, dopo aver sfidato ad armi pari Viadana nella scorsa giornata, oggi alle 14.00 fanno visita a Rovigo seconda in classifica, nel ricordo di 18 mesi fa, con lo storico exploit: i piacentini vinsero al “Battaglini” a 38 anni di distanza dall’unico precedente.

Missione altrettanto difficile quella di oggi, con Rovigo che si conferma tra le corazzate del campionato. I rossoblù occupano la seconda piazza in classifica, a soli 4 punti da Viadana, con all’attivo 11 vittorie e 2 sole sconfitte.

Nella gara d’andata gli uomini allenati dall’ex Azzurro Davide Giazzon si imposero al “Beltrametti” per 12-21 in una partita combattuta (due mete segnate per parte), mentre nell’ultima giornata hanno piegato il Valorugby Emilia sul terreno amico.

LA FORMAZIONE DEI LYONS RUGBY

Sitav Rugby Lyons: Via G; De Klerk, Cuminetti, Liebenberg, Bruno (cap); Steenkamp, Via A; Portillo, Bance, Bellucci; Cemicetti, Salvetti; Carones, Minervino, Libero.

A disposizione: Maggiore, Bona, Torres, Ruiz, Cissè, Moretto, Dabalà, Gaetano.

Non disponibili per infortunio: Rodina, Castro, Acosta