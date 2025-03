Dallavalle ancora storico: bronzo agli Europei indoor nel salto triplo

Tre anni dopo l’argento di Monaco, il piacentino Andrea Dallavalle è ancora sul podio di un Europeo: stavolta è bronzo, nel salto triplo, ai campionati indoor di Apeldoorn, in Olanda.

Prestazione maiuscola per il classe ’99 di Gossolengo, che è partito subito forte (17,00 m al primo tentativo) confermando l’ottimo momento di forma e poi si è migliorato al terzo salto con 17,19 m, misura valsa la terza posizione finale.

Nella seconda prova, il dispiacere per un salto nullo per pochi centimetri, quando sembrava essersi avvicinato al proprio record personale (quel 17,36 m di due settimane fa ad Ancona, che gli ha permesso di conquistare il quarto titolo italiano in carriera).

Imprendibili, in giornata di grazia, i primi due classificati: l’altro azzurro Andy Diaz si è superato con 17,71 m sfiorando anche il record italiano, mentre in precedenza il tedesco Max Heß era andato oltre la sua miglior misura stagionale, fino a ieri la prima mondiale nel 2025, con un 17,43 m nel salto d’avvio.

Giornata comunque da ricordare per lo sport piacentino e per Dallavalle, che ha finalmente ritrovato serenità e sicurezza nei propri mezzi, portando a casa risultati concreti dopo aver cambiato metodi di preparazione e carichi di lavoro durante l’inverno.