Lyons Rugby travolti 37-7 a Rovigo, unica soddisfazione la meta del giovane Gaetano

Giornata da dimenticare per la Sitav Lyons Rugby, travolta a Rovigo per 37-7 nella quattordicesima giornata del campionato di Serie A Élite.

I piacentini si sono dovuti difendere per gran parte della contesa, inevitabile concedere qualcosa a una squadra forte e determinata come Rovigo, che nel secondo tempo ha marcato quattro mete e scavato un profondo solco nel tabellino.

Marcatura della bandiera per i Lyons firmata da Matteo Gaetano, trequarti classe 2005, alla sua prima meta in maglia Lyons nello stadio più prestigioso d’Italia.

I Lyons torneranno in campo sabato 22 marzo a Roma per la sfida alle Fiamme Oro.

IL TABELLINO DI FEMI-CZ Rovigo-Sitav Rugby Lyons PIACENZA 37–7 (13-0)

Rovigo: Belloni (68’ Krsul); Vaccari, Diederich Ferrario (cap.), Uncini (54’ Mostert), Lertora; Thomson, Visentin; Casado Sandri, Sironi (57’ Berlese), Meggiato (71’ Ferro); Fourcade, Zottola (51’ Steolo); Swanepoel (51’ Pomaro – 71’ Swanepoel), Giulian (41’ Cadorini), Della Sala (51’ Leccioli). All.: Giazzon

Rugby Lyons: Via G; De Klerk, Cuminetti, Liebenberg (62’ Gaetano), Bruno (cap); Steenkamp, Via A (56’ Dabalà); Portillo, Bance (53’ Cissè), Bellucci (56’ Moretto ; Cemicetti (51’ Ruiz), Salvetti; Carones (52’ Torres), Minervino (56’ Bona), Libero (41’ Maggiore). All.: Urdaneta

Arbitro: Bottino; AA1: Rosella, AA2: Negro; quarto giudice: Bertelli; Tmo: Pennè

Marcatori: p.t. 5’ c.p. Thomson (3-0), 17’ m. Fourcade tr. Thomson (10-0), 29’ c.p. Thomson (13-0); s.t. 50’ m. Della Sala (18-0), 53’ m. Cadorini (23-0), 62’ m. Diederich Ferrario tr. Thomson (30-0), 67’ m. Gaetano tr. Steenkamp (30-7), 77’ m. Diederich Ferrario tr. Thomson (37-7)

Calciatori: Thomson (Rovigo) 5/7; Steenkamp (Sitav Rugby Lyons) 1/2

Cartellini: 33’ cartellino giallo a Bellucci (Sitav Rugby Lyons)

Punti conquistati in classifica: (Rovigo) 5, (Sitav Rugby Lyons) 0

Player of the Match: Eliseo Fourcade (Rovigo)