Ramadan anche per i calciatori, è digiuno per quattro in casa Agazzanese

Non solo i problemi di routine legati alla gestione di una rosa di calciatori, in questo periodo di Ramadan, i tecnici nostrani devono far fronte anche al problema legato ai giocatori che stanno osservando il digiuno nelle ore diurne, previsto dalla religione musulmana. L’Agazzanese, brillante protagonista del campionato di Eccellenza, è tra i club con la più corposa militanza di giocatori di religione islamica, ben quattro.

“Non è un mese come gli altri – ha detto mister Gianluca Piccinini – se in settimana cambia poco, perché verso le 18 cala il sole e possono mangiare qualcosa prima dell’allenamento delle 19, la domenica è diverso: ci raggiungono dopo il pranzo di squadra se giochiamo in casa oppure aspettano sul pullman in trasferta, per non perdere la concentrazione”.

E in campo, in questo periodo, le energie di Ibrahima Gueye, Zakaria Bakraoui, Sekou Soumahoro e Bilal Farina vengono dosate con saggezza dal mister granata, in lotta per conquistare un posto ai playoff.

