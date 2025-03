Si avvicina l’esordio in Formula 2, Fornaroli è pronto: “Livello altissimo”

Ancora un week end di pausa, poi scatterà il conto alla rovescia per il primo appuntamento con un forte connotato di novità: nuova categoria (e nuova monoposto) e nuova scuderia, una tappa importante di una crescita esponenziale di una carriera giovane ma già ricca di soddisfazioni. Partirà da Melbourne, Australia, il 2025 nell’abitacolo di Leonardo Fornaroli, pilota piacentino che affronterà per il primo anno la Formula 2. Ora il classe 2004 nostrano sarà una delle “frecce” dell’Invicta Racing. A Melbourne i motori inizieranno ad accendersi venerdì nella prima delle tre giornate consecutive di impegni in pista.

“I test sono andati abbastanza bene, abbiamo fatto tante prove di set up e simulazioni di gara e qualifica, in condizioni completamente diverse a Barcellona (fine febbraio, ndc) rispetto ad Abu Dhabi (fine stagione 2024, ndc)”. Sarà tutto nuovo, mi aspetto piloti molto forti fin da subito, soprattutto chi ha più esperienza di noi “rookie”. Il livello è molto alto”.

