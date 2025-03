Ultima spiaggia per l’Assigeco a Livorno, i playout distano sei punti: vietato perdere

Nel pomeriggio di oggi, sabato 8 marzo, il primo di tre match casalinghi per l’Assigeco, tre partite di vitale importanza visto che i playout sono lontani sei punti a otto turni dalla fine del campionato di Serie A2.

Se non è un’ultima spiaggia, poco ci manca. Per continuare a inseguire almeno i playout e tener accesa la fiammella-salvezza, l’Assigeco non può fallire nel match casalingo di oggi alle 18 contro la Libertas Livorno. La squadra di Manzo, reduce da quattro sconfitte consecutive (l’ultima domenica scorsa a Cividale), chiude la classifica con 10 punti, a -6 dal Nardò penultimo (spartiacque per evitare la retrocessione diretta), mentre i labronici sono a quota 20 (con una partita in più rispetto ai biancorossoblù).

Per Piacenza, ci saranno tre turni casalinghi consecutivi che assomigliano molto a un maxi-esame senza appello per evitare la bocciatura definitiva. L’Assigeco giocherà complessivamente sei delle prossime otto sfide residue di regular season in casa.