Basket Serie B, sfide salvezza cruciali per Bakery e Bees contro Ragusa e Saronno

Trentaduesima giornata del campionato di Serie B Nazionale e trasferta sicula per la Bakery Basket Piacenza, oggi in campo alle 18.00 a Ragusa.

Uno scontro diretto per la zona playout, con i piacentini che occupano la diciassettesima posizione in classifica con venti punti, mentre gli avversari sono due posti più giù e con otto punti in meno.

È un momento difficile quello che sta attraversando la Bakery, tra risultati negativi e acciacchi fisici dei giocatori. Coach Giorgio Salvemini e tutto lo staff tecnico ne è consapevole, ma non demorde: importante vincere, perché dopo la trasferta di Ragusa, ci sarà la sosta pe la Coppa Italia di Lega (14-16 marzo a Bologna).

I BEES RICEVONO SARONNO

Match ad alto voltaggio di adrenalina anche per i Fiorenzuola Bees, chiamati a prevalere sulla Robur Saronno nella sfida delle 18.00 a Castell’Arquato.

Con il campionato che si avvicina alle sue fasi decisive, le due squadre sono chiamate a dare il massimo per conquistare punti preziosi in ottica play out. Saronno è ultimo a braccetto con Ragusa a quota 12, i Bees precedono alla terz’ultima piazza a quota 16 e vogliono riscattarsi dopo la sconfitta subita contro Legnano (70-59) in un match combattuto dove la formazione gialloblù allenata da Lorenzo Dalmonte ha pagato caro gli errori nel pitturato e le troppe seconde opportunità concesse agli avversari.