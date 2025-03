Domenica cruciale per i campionati dilettanti. In Eccellenza la capolista Nibbiano&Valtidone (sei punti di vantaggio sulla Correggese) sfida la forte Vianese, uno degli ostacoli più insidiosi sulla strada verso la Serie D. Il Gotico Garibaldina riceve l’Arcetana alla ricerca di punti per la salvezza diretta, tifando in tale ottica anche per l’Agazzanese contro lo Sporting Scandiano.

In Promozione, la capolista Bobbiese ha superato il fanalino di coda Fidenza, allungando a +4 sulla Pontenurese, chiamata oggi a rispondere contro il Boretto.

In Prima anticipo vincente per la Sarmatese a San Giorgio, mentre nel girone A di Seconda preziosa vittoria salvezza del Gossolengo sul San Giuseppe.

Oggi tutti in campo alle 14.30.

CALCIO DILETTANTI, IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA

Eccellenza

Fabbrico-Brescello 0-2

Borgo San Donnino-Terre di Castelli

Colorno-Rolo

GoticoGaribaldina-Arcetana

Nibbiano&Valtidone-Vianese

Real Formigine-Fidentina

Salsomaggiore-Zola Predosa

Sporting Scandiano-Agazzanaese

Virtus Castelfranco-Correggese

Promozione

FornovoMedesano-Carignano 1-1

Bobbiese-Fidenza 3-0

Alsenese-Luzzara

Bagnolese-Sorbolo

CarpanetoChero-Masone

Castellana Fontana-Montecchio

Pontenurese-Boretto

Sannazzarese-Bibbiano

Vezzano-Terme Monticelli

Prima Categoria

Junior Drago-Sarmatese 0-2

Busseto-Noceto

Lugagnanese-Arquatese

San Secondo-Soragna

Spes Borgotrebbia-Virtus Piacenza

SportingFiorenzuola-Borgonovese

Ziano-Vigolzone

Zibello Pieve-Vigolo

Seconda Categoria girone a

Gossolengo Pittolo-San Giuseppe 1-0

Libertas-BobbioPerino

Caorso-Podenzano

Pontolliese-Pianellese

RiverNiviano-San Polo

Rottofreno-San Corrado

San Lazzaro-Pol B.F.

Seconda Categoria girone b

Fontanellatese-Cadeo 1-0

Combisalso-Fulgor Fiorenzuola

Fontevivo-San Lorenzo

Gattatico-Salicetese

Pro Villanova-San Polo

Torrile-FontaCalcio

Viarolese Sissa-Levante

Terza Categoria

San FilippoNeri-Vernasca 3-1

Bivio Volante-San Rocco

Corte Calcio-Alseno

Folgore-Omi Academy

Podenzanese-Gerbido

Travese-Primogenita

Turris-Gropparello

Polisportiva Samurai-Atletico Pontolliese

