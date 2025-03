Il Piace visita la Sammaurese a caccia della vittoria salvezza: incognita portiere

Il Piacenza Calcio cerca la terza vittoria di fila, come non le è mai riuscito in stagione, in casa della Sammaurese penultima. Ultima gara, oggi (inizio alle 15.00), prima della sosta per il torneo di Viareggio e grande occasione per chiudere il discorso salvezza per i biancorossi.

Nonostante il momento positivo, mister Stefano Rossini sarà però costretto a cambiare qualcosa nella sua formazione: la squalifica del portiere Franzini dovrebbe portare all’esordio in campionato del classe 2004 Attilio Morosoli fra i pali, favorito nel testa a testa con Di Giorgio e Greco; mentre a centrocampo è in dubbio Tentoni per un problema muscolare e nel caso Muhic è pronto per una chance dal 1’.

In difesa, novità Napoletano per bilanciare il discorso legato agli Under obbligatori, con Casazza in fascia. Mentre per l’attacco, Recino è ancora favorito su Castelli.

Le probabili formazioni di Sammaurese-Piacenza

Sammaurese (4-3-3): Pozzer; Masini, Morri, Ferrani, Scanagatta; Maltoni, Sedioli, Ravaioli N; Merlonghi, Kithambo, Papa. All. Protti. A disposizione: Ravaioli R, Beconcini, Bolognesi, Moncastelli, Gningue, Manuzzi, Forte, Misuraca, Gallo.

Piacenza (3-5-2): Morosoli; Napoletano, Somma, Zucchini; Casazza, Andreoli, Muhic, Palma, Ruiz; Recino, D’Agostino. All. Rossini. A disposizione: Di Giorgio, Del Dotto, Iob, Tentoni, Santarpia, Dalcerri, Stefanoni, Sambou, Castelli.