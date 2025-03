La Bakery lotta con coraggio, ma le triple di Ragusa sono decisive: finisce 83-73

Nella trentaduesima giornata del campionato di Serie B Nazionale la Bakery Basket si arrende 83-73 a Ragusa in un delicato scontro salvezza.

Pur priva di Perin, Blair e Klanskis, la formazione di coach Salvemini inizia bene, con la tripla di Lanzi e i canestri di Zoccoletti conduce nel punteggio.

Ma è un botta e risposta che accende il match, prima sul 12 pari e poi sul 18-18 con Longo grande protagonista a fare a spallate nel pitturato. I primi punti in biancorosso di Fea arrivano in avvio di secondo quarto, seguiti dalla tripla di Naoni che ricuciono il momentaneo +6 di Ragusa. La gara è equilibrata, e tra diversi errori si vedono anche belle giocate. La schiacciata di Longo vale il nuovo vantaggio Bakery, che tocca il +7 con le folate di Taddeo entrato dalla panchina. Gli avversari rintuzzano, il dai e vai tra Zoccoletti e Morvillo vale altri due punti facili per Piacenza che potrebbe chiudere avanti all’intervallo, se solo sulla persa di Chiti l’ex Bertocco non infilasse la tripla.

Ragusa aveva chiuso con un tiro pesante, e ricomincia segnando dall’arco. Zoccoletti replica, ma siccome gli avversari trovano continuità offensiva, servono prima due canestri in fila di Naoni e poi un gioco da quattro punti di Zoccoletti per restare in scia (49-48). Tripla chiama tripla, e Lanzi insacca il nuovo -1.

Non mancano i minuti di siccità offensiva, da una parte e dall’altra, per cui i viaggi in lunetta diventano quasi vitali. Eppure anche a cronometro fermo non mancano gli errori da ambo le parti. Il rimbalzo offensivo di Longo con assist per Zoccoletti inaugurano gli ultimi seicento secondi di gioco.

Ragusa prova a dare la spallata decisiva sul 66-58, Naoni e Taddeo dalla lunetta provano a metterci un freno, ma tre triple in fila spingono i locali sul primo vantaggio in doppia cifra. E Salvemini è costretto a chiamare timeout.

Piacenza cerca di non mollare, ma un paio di tagli offensivi non seguiti permettono a Ragusa di segnare i canestri della vittoria.

IL TABELLINO DI RAGUSA-BAKERY BASKET PIACENZA

Virtus Ragusa-Bakery Piacenza 83-73 (19-18, 38-37, 60-56)

Ragusa: Calvi 4, Kosic 11, Bertocco 28, Vavoli 15, Abba 4, Erkmaa 7, Piscetta ne, Gloria 10, Mirabella ne, Tumino, Simon 4, Ianelli ne. All. Di Gregorio.

Piacenza: Naoni 16, Ndione ne, Morvillo 2, Longo 13, Zoccoletti 18, Trevisan ne, Fea 4, Chiti, Lanzi 8, Taddeo 12. All. Salvemini.

Arbitri: Di Gennaro Dario di Roma e Fornaro Alessandro di Mentana (Rm).