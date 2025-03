La Gas Sales Bluenergy inizia a Verona la corsa verso il sogno-tricolore

L’attesa è finita: inizia a Verona il cammino verso il sogno tricolore per una Gas Sales Bluenergy Volley che si presenta ai blocchi di partenza come una possibile mina vagante dei play off.

L’obiettivo sarà proprio questo per la società della presidente Elisabetta Curti che, con il cambio in panchina di Travica al posto di Anastasi, ha messo bene in chiaro di volersi giocare fino in fondo lo scudetto.

Il primo ostacolo però è di quelli che non fanno dormire la notte più dal punto di vista psicologico che puramente tecnico e si chiama Rana Verona. Il fischio d’inizio di gara 1 è fissato per questa sera alle 19.30 in veneto Verona, per Brizard e compagni il primo pensiero è dimenticare i trascorsi in questa stagione che li hanno visti sempre perdenti contro gli scaligeri.

Una buona iniezione di fiducia arriva da Uros Kovacevic, che ha recuperato in tempo record dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori nell’ultima di campionato e sarà regolarmente in campo alla banda con Maar.

Per il resto sestetto confermato con capitan Brizard in regia e Romanò in diagonale, Galassi e Simon saranno i centrali e Scanferla il libero.

Si gioca al meglio delle cinque gare, gara 2 sarà a Piacenza domenica 16 marzo alle 16.00, mentre gara 3 in programma a Verona è stata anticipata a sabato 22 marzo alle 21.00.