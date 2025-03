Maar trascina la Gas Sales: vittoria 3-1 a Verona, i play off partono con il piede giusto

Nella prima gara dei quarti di finale dei play off scudetto, la Gas Sales Bluenergy sfata il tabù Verona e, dopo tre sconfitte consecutive, si impone per 3-1.

Partono meglio i padroni di casa con un 3-0 che scava un mini-solco importante, la Gas Sales va a strappi senza però riuscire a incidere come dovrebbe al servizio e a muro. Ci pensa Maar che accorcia proprio con un ace, i biancorossi sono lì e con il lungo linea di Romanò pareggiano i conti (14-14). Time out per un preoccupato Stoytchev, ma è un finale di set che si gioca più sui nervi che altro e sotto gli occhi del ct della Nazionale italiana Fefè De Giorgi. Entra Bovolenta ed è ace del sorpasso 21-22, allunga Romanò e il seguente errore in battuta di Vitelli consegna il primo set ai piacentini.

Verona preme sull’acceleratore anche nel secondo parziale avanti 11-8 con Jensen poi la Gas Sales rosicchia qualcosa a muro e si riporta sotto. È nuovamente braccio di ferro sul 14-14, ma Piacenza sembra meno ficcante a muro e in attacco, Verona ringrazia e con il “monster block” di Spirito scappa sul 22-19: il doppio muro di Simon non basta, Jensen chiude il set e siamo 1-1.

Verona deve aver fatto l’abbonamento alle partenze sprint, 4-1 nel terzo set e Gas Sales che si scuote finalmente con Maar al recupero, attacca anche una palla difficilissima per il sorpasso 10-11. Da qui in poi è solo Gas Sales che attacca praticamente con tutti, magistralmente alternati dalla regia di Brizard, sul 14-20 Stoytchev si rifugia nel time out ma è troppo tardi e Maar mette a terra il pallone del 17-25.

Piacenza male al servizio e sotto 7-5 nel quarto set, entra Keita e il pubblico locale fa “esplodere” il palazzetto. Chiunque avrebbe i brividi, non i biancorossi che vanno addirittura avanti (10-11) e approfittano di alcune sbavature difensive dei veneti. Sul 15-18 la gara si mette in discesa e la Gas Sales a questo punto deve solamente amministrare bene gli scambi senza che Verona riesca a trovare le adeguate contromisure.

Chi è che mette i titoli di coda alla partita? Stephen Maar ovviamente, il canadese manda tutti a casa conquistando anche il titolo meritatissimo di Mvp del match.

Domenica prossima gara 2 è in programma alle 16.00 al Palabanca.

IL TABELLINO DI VERONA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3

(23-25; 25-23; 17-25; 20-25)

RANA VERONA: Zingel, Cortesia 3, Ewert 15, D’Amico, Abaev 1, Keita 2, Chevalier, Sani 10, Jensen 15, Spirito, Bonisoli, Vitelli 4, Mozic, Zanotti. All. Stoytchev.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Salsi, Kovacevic, Ricci, Brizard 6, Maar 19, Mandiraci 13, Scanferla, Galassi 7, Simon 13, Andringa, Romanò 16, Bovolenta 2, Gueye, Loreti. All. Travica.

Arbitri: Carcione e Zavater.

Mvp: Maar.

Rana Verona: battute sbagliate 18, ace 3, muri punto 2, errori in attacco 3, ricezione 41% (26 % perfetta), attacco 49%.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 28, ace 8, muri punto 8, errori in attacco 7, ricezione 49% (22 % perfetta), attacco 59%.