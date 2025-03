Il Piacenza porta a quattro i risultati utili consecutivi, ma contro la Sammaurese penultima della classe, avversario obiettivamente modesto, non riesce a produrre che una sola occasione, peraltro nel recupero.

Rossini sceglie Morosoli tra i pali al posto dello squalificato Franzini e rinuncia a Iob nella linea difensiva, dove si sposta invece Napoletano come braccetto. Casazza è confermato a destra, mentre nella linea mediana non c’è come previsto l’infortunato Tentoni, fermo al pari di Santarpia. Tocca quindi a Muhic partire dall’inizio.

Davanti conferma della coppia D’Agostino-Recino.

Parte più forte la Sammaurese, con i biancorossi che fanno non poca fatica a uscire dal pressing e capisce subito che cosa si deve aspettare: partita sporca e grinta da spianare.

Nel primo tempo le poche emozioni portano la firma di Recino su punizione dalla distanza e la sforbiciata di Andreoli fuori.

Nel secondo la prima conclusione, inefficace, è di Merlonghi. I romagnoli spingono, il Piace si deve difendere, accettando il confronto fisico e concedendo poco o nulla.

Rossini prova a vivacizzare i biancorossi con Bachini e Castelli, anticipato sul primo palo su assist di D’Agostino.

Nei quattro minuti di recupero, sul centro di Stefanoni, il debuttante Dalcerri finisce a terra in area:il rigore ci poteva stare.

Lo 0-0 impedisce al Piacenza di allungare sulla zona play out, anche se il margine resta di 4 punti.

IL TABELLINO DI SAMMAURESE-PIACENZA 0-0

SAMMAURESE (4-3-3): Pozzer; Masini, Morri, Ferrani, Bolognesi; N. Ravaioli, Sedioli, Maltoni; Papa (dal 30’ st Gningue), Merlonghi, Mavanga (dal 30’ stGallo). (Ravaoli R., Beconcini, Forte, Frosio, Scanagatta, Bonandi). All. Protti

PIACENZA (3-5-2): Morosoli; Napoletano, Somma, Zucchini; Casazza (dal 24’ st Dalcerri), Andreoli, Muhic (fal 28’ stBachini), Palma, Ruiz dal 38’ st Stefanoni); D’Agostino,Recino (dal 28’ str Castelli). (Di Giorgio, Del Dotto, Sambou, Iob, Delmiglio).All. Rossini

ARBITRO: Morello di Tivoli