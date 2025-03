Super Gilmore non basta: l’Assigeco si arrende 82-88 anche a Livorno

Ormai soltanto la matematica sta tenendo in vita un’Assigeco che si arrende 82-88 anche nel match casalingo contro Livorno. Al PalabancaSport era scontro diretto, una delle ultime occasioni per ridare un minimo di senso al sogno salvezza, arriva invece un ko che fa male tanto per la classifica quanto per il morale. A conti fatti i ragazzi di Manzo la perdono nel primo quarto quando vanno sotto senza trovare mai la via dei 3 punti, sotto di 10 è difficile poi avviare la rimonta. Invece accade davvero, il trascinatore è Gilmore che alza i giri del motore e guida la squadra addirittura avanti nel punteggio, ma proprio sul più bello finisce la benzina e Livorno rimette la freccia con ben cinque giocatori in doppia cifra.

Adesso la situazione è molto complicata, ferma a 10 punti sul fondo della classifica di Serie A2 l’Assigeco dovrà praticamente vincere sempre a cominciare da venerdì quando al PalabancaSport arriverà Orzinuovi.

IL TABELLINO DI ASSIGECO PIACENZA-LIVORNO

ASSIGECO BASKET PIACENZA-LIVORNO LIBERTAS BASKET 82-88 (14-24; 38-47; 59-61)

ASSIGECO BASKET PIACENZA: Gilmore 21, Gajic 2, Angeletti, Suljanovic 2, D’Almeida 5, Querci, Marks 14, Bonacini 5, Serpilli 17, Bartoli 16, Filoni. All. Manzo.

LIVORNO LIBERTAS BASKET: Buca 15, Banks 12, Bargnesi, Fratto, Fantoni 12, Tozzi 2, Filloy 5, Allinei 19, Hooker 14, Italiano 9. All. Di Carlo.

Arbitri: Miniati, Praticò, Agnese.