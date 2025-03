La domenica grigia delle squadre piacentine stasera a Zona Calcio

È stata una domenica con poche gioie per le squadre piacentine. In Serie D, il Piacenza non è andato oltre uno scialbo 0-0 sul campo della Sammaurese penultima della classe, mentre per il Fiorenzuola è arrivata l’ennesima sconfitta contro il Cittadella al Comunale.

Ma non è andata meglio al Nibbiano&Valtidone capolista in Eccellenza, che in 10 uomini dal 10′ del primo tempo è stato sconfitto dalla Vianese e ha visto la Correggese risalire a soli tre punti.

Saranno questi i temi portanti della puntata di questa di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospite il responsabile del settore giovanile del Piace, Francesco Guareschi.

Immagini, gol e commenti da parte degli ospiti in studio, per analizzare le ultime giornate dei vari campionati, in cui le squadre piacentine si giocheranno letteralmente un’intera stagione.

Stesso discorso per tutte le altre categorie, dalla Promozione alla Terza, in cui le squadre piacentine sono assolute protagoniste.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.