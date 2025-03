Un altro Travica alla Gas Sales: per la prossima stagione tocca a Dragan

Dopo Ljubomir, che ha preso in mano la Gas Sales Bluenergy in seguito all’addio di Andrea Anastasi, un altro Travica si prepara a indossare i colori biancorossi. Si tratta di Dragan, palleggiatore classe 1986 e figlio dell’attuale allenatore di Piacenza, che il prossimo anno sarà il vice di Paolo Porro in cabina di regia.

La conferma è arrivata dal diretto interessato, ospite della trasmissione After Hours.

“La decisione – ha spiegato – è stata presa insieme a mia moglie, con la voglia di tornare in Italia e avvicinarci a casa. Ho avuto grandi soddisfazioni in Grecia, all’Olympiakos, ma voglio concludere la carriera dove tutto è iniziato, in una squadra di alto livello. Sono molto motivato e so di poter dare tanto”.

Nonostante coach Ljubomir sia dunque destinato a dire addio a Piacenza dopo i playoff per lasciare posto in panchina ad Andrea Boninfante, la Gas Sales potrà comunque contare su un altro Travica, in questo caso in campo.