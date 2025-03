Dallavalle a Zona Sport: “Soddisfatto per gli Europei, ma penso già ai Mondiali”

Un bronzo europeo da festeggiare, orizzonti mondiali da esplorare. Nella puntata dell’11 marzo di Zona Sport su Telelibertà, nello studio del giornalista Marcello Tassi il triplista piacentino Andrea Dallavalle ha raccontato la soddisfazione per essere tornato su un podio internazionale dopo tre anni, ma si è già proiettato verso i prossimi obiettivi. Su tutti, i Mondiali indoor di Nachino, in Cina, tra il 21 e il 23 marzo.

Accompagnato dal suo storico coach Ennio Buttò, Dallavalle ha ripercorso il weekend che lo ha portato al terzo posto nel salto triplo agli Europei di Apeldoorn, in Olanda: “Sono contento perché volevo portare di nuovo a casa una medaglia pesante, per dare un segnale di ripresa e di continuità rispetto ai campionati italiani. Ora sono pronto per i Mondiali in Cina: vedremo come mi troverò con una pedana nuova, l’unica promessa che posso fare è quella che darò il massimo per cercare la miglior prestazione possibile”.

Zona Sport è poi proseguita con uno spazio dedicato a Luca Tortelli e Salma Benthala, atleti della Csak Taekwondo che hanno rispettivamente conquistato un oro e un argento nell’Insurbia Cup 2025. Nell’ultima parte, sviluppi e prospettive legate al golf con il vicecommissario della Nazionale italiana, Alain Vergari (maestro del Croara Country Club) e il giovane golfista Elia Dallanegra, cresciuto proprio a Croara.