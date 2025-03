Dopo l’euro-bronzo, Dallavalle torna alle 21 a Zona Sport su Telelibertà

Non può che essere Andrea Dallavalle l’ospite principale della puntata di Zona Sport in onda questa sera, martedì 11 marzo, alle 21 su Telelibertà. Il triplista piacentino delle Fiamme Gialle, due settimane dopo il titolo italiano, si è infilato al collo anche la medaglia di bronzo ai campionati europei di Apeldoorn, in Olanda, confermando il proprio straordinario momento di forma. Insieme a lui, nello studio del giornalista Marcello Tassi, anche il suo storico allenatore Ennio Buttò.

Si parlerà anche di arti marziali con Luca Tortelli e Salma Benthala, giovani campioni della Taekwondo Csak. Nel finale, spazio al golf: saranno i piacentini Alain Vergari (vicecommissario tecnico della nazionale maschile e maestro del Croara Country Club) e il giovane Elia Dallanegra (atleta della squadra nazionale professionisti e cresciuto a Croara) a commentare i recenti incoraggianti risultati, presentando al tempo stesso i prossimi impegni di una stagione che sta per entrare nel vivo.

Prima di Zona Sport, alle 20.55, tornerà di “Ragazzi in gioco”, il format dedicato ai settori giovanili delle varie discipline.

Tutte le puntate di Zona Sport sono disponibili nella sezione On Demand su www.liberta.it.