Padel, il momento magico di Simone Cremona lo porta fino al numero 86 del mondo

Il momento magico del padel piacentino è confermato, addirittura esaltato, dal 2025 indimenticabile di Simone Cremona da Pontenure, che proprio da ieri è il nuovo numero 86 della classifica mondiale della Federazione internazionale.

Tutto merito delle due semifinali consecutive conquistate prima nel Premier P2 di Gijon, in Spagna, poi al Fip Bronze di Houten, in Olanda, sempre in coppia con il giovanissimo spagnolo Jaume Romera.

E non finisce qui, perché il piacentino da domani sarà impegnato nel tabellone principale del Premier P2 di Cancun (in Messico) e dal 17 marzo nel prestigioso e ricco Premier P1 di Miami (Usa). “Spero di poter salire ancora un pochino – commenta Cremona dall’aereo che lo sta portando in Messico – ma posso già essere soddisfatto per aver ottenuto il mio best ranking e di aver centrato un obiettivo stagionale, ossia entrare nei primi cento del mondo”.



Il piacentino, otto titoli tricolori e uno europeo in bacheca, aveva già fatto la storia del padel azzurro a Gijon, primo italiano ad arrivare in semifinale in un Premier Padel, sfruttando anche l’assenza di molti top player a causa dello scontro con la federazione: “È qualcosa di incredibile e sinceramente non ho ancora realizzato del tutto questo momento. Tra l’altro in Olanda, come ci sta capitando spesso negli ultimi tornei, abbiamo perso 6/4 al terzo dalla coppia poi vincitrice. Un po’ di rammarico c’è, ma abbiamo sensazioni molto positive per arrivare a Cancun nel migliore dei modi”.

Cremona (giocatore di destra) e Romera (“martello” di sinistra) sono la coppia numero 5 in tabellone e sfideranno nei sedicesimi di finale Gamondi/Olivera Palos, ventenni molto agguerriti in grande ascesa.

Favoriti assoluti sono Franco Stupaczuk e Juan Lebron, gli unici “fenomeni” che si sono iscritti.