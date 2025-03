Pianeta Padel, travolgente esordio in Serie B: Milano Marittima travolta 3-0

Vincere sarebbe già stato storico.

Trionfare due set a zero in tutte le gare sarebbe stato clamoroso.

Ma lasciare solo 10 game ai quotati avversari è stato semplicemente epico.

Non poteva davvero essere migliore l’esordio di Pianeta Padel nel campionato di Serie B.

La squadra del presidente Andrea Marchi (fondatore della squadra assieme al socio Matteo Repetti) ha debuttato domenica nel campionato di Serie B, categoria raggiunta dopo due promozioni consecutive.

L’avversario, Milano Marittima, invitava alla massima prudenza. Ma la forza d’urto dei piacentini, unita a un contagioso entusiasmo e al tifo dei tanti presenti all’Lpr Stadium, è stata inarrestabile.

L’alba della sfida ha visto subito splendere il sole per Pianeta Padel, con Alessandro Fonda schierato con il neo-arrivato Simone Vaccari contro la miglior coppia romagnola Ovando-Capitani. Dopo un quarto d’ora il risultato era 5/0 per i piacentini, che avevano lasciato la miseria di soli due “15” ai rivali. La gara è finita 6/1-6/3, con Vaccari che ha subito conquistato compagni e pubblico con giocate spettacolari e grande agonismo.

La schiacciasassi di verde vestita era ormai in moto e alla guida si sono messi Tommaso Rivellini e il baby-prodigio Michele Brambilla, che hanno lasciato le briciole alla coppia Castellari-Valmori: 6/2-6/0 il risultato finale, con i giocatori piacentini che hanno confermato lo straordinario stato di forma che stanno dimostrando anche nei tornei in giro per il Nord Italia. Il ventenne Brambilla ormai è molto di più di una semplice promessa, si sta consacrando come padelista di livello assoluto.

Il momento emotivamente più intenso è arrivato con il terzo incontro, quando sono scesi in campo due maestri del centro: il veterano Martin Rubini e il talentuoso Alberto Castelli, veri beniamini dei tifosi, che li hanno sostenuti calorosamente. La coppia piacentina ha sfoderato colpi e recuperi davvero spettacolari, chiudendo per 6/2-6/4 contro Rondinelli/Godio e consegnando a Pianeta Padel un perentorio 3-0 e i primi tre punti in classifica.

Domenica prossima trasferta a Palermo (sconfitta 3-0 da Arezzo) per la seconda giornata del girone di andata, squadra esperta e temibile, che gioca solo all’aperto (sono previsti 25 gradi) e tra le sue fila annovera il numero 80 del mondo.

“Sinceramente le sensazioni della vigilia erano buone – commenta il presidente Andrea Marchi – ma non avremmo neppure potuto sperare in una vittoria così netta, né di giocare in un ambiente così caloroso. Stiamo lavorando tutti in maniera molto professionale, i ragazzi si allenano con passione e impegno, il gruppo è molto unito. Naturalmente non ci montiamo la testa, domenica prossima sarà un altro esame molto tosto. Ma era importante partire con il piede giusto e creare entusiasmo attorno a questo ambizioso progetto”.

Missione compiuta, tanto che i tifosi hanno chiesto di organizzare un pullman per seguire la squadra nelle trasferte di Arezzo e Milano Marittima.

Ciliegina sulla torta: “Dieci allievi della nostra scuola padel – spiega con orgoglio Marchi – proprio domenica sono andati al raduno interregionale della federazione e una nostra coppia ha vinto un torneo”.