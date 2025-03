Una giornata all’insegna del benessere: il 6 aprile torna alla Galleana “Vivicittà”

L’anno scorso il Parco della Galleana fu teatro di uno spettacolo con ben 500 partecipanti al via per una giornata all’insegna del movimento e del benessere per tutti.

È il Vivicittà, che tornerà a Piacenza il prossimo 6 aprile: la manifestazione podistica internazionale, che si svolge dal 1984 per promuovere movimenti sostenibili in contemporanea in varie città su percorsi di 10 chilometri, farà dunque nuovamente tappa sul nostro territorio all’interno del parco cittadino con un percorso rinnovato.

L’organizzazione è a cura di Uisp insieme ai rappresentanti locali di Fidal, Italpose e Atletica Piacenza e con la collaborazione di Amop.

Ci sarà la possibilità di scegliere tra due percorsi, dalle camminate ludico motorie sulle distanze dei 3,3, 6,6 e 10 chilometri, alla gara podistica competitiva di 10 chilometri che sarà il vero cuore della manifestazione. L’appuntamento è dunque per le 9.30 del 6 aprile quando scatterà il via dell’edizione 2025. Per informazioni e iscrizioni: 3332927875.